Гол Сулейманова принес «Нижнему Новгороду» победу над «СКА-Хабаровском»
«Нижний Новгород» обыграл «СКА-Хабаровск» в выездном матче 36-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный гол в матче забил нападающий Тимур Сулейманов.
«Нижний Новгород» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ с 78 очками в 36 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 12-й строчке с 50 очками в 36 встречах.
Олимп — ФНЛ
36-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)
Гол: Сулейманов, 69.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Суслов, Мануйлов, Назаров, Малеев (Першин, 86), Колесниченко, Квеквескири, Батютин (Брагин, 33), Безлихотнов (Георгиевский, 62), Базелюк (Булия, 69).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников (Зуйков, 84), Каккоев (Гащенков, 67), Гоцук, Попов (Комолов, 88), Сапета, Калинский, Момо (Эдиев, 78), Кавтарадзе (Сулейманов, 67).
Предупреждения: Малеев, 4. Каккоев, 7. Батютин, 8. Кавтарадзе, 10. Безлихотнов, 41. Мануйлов, 77. Назаров, 84. Гоцук, 85. Гащенков, 90+1.
Судья: Куликов (Саранск).
11 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
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