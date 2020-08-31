В ФНЛ признали ошибочными решения судей, работавших на матчах «Краснодара-2» и «Крыльев Советов»

Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассмотрела обращения футбольных клубов «Краснодар-2», «Крыльей Советов» и «Чайки» на качество судейства в играх 5-го тура ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Акрон» — «Краснодар-2»:

«Краснодар-2» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Лаши Верулидзе в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ в эпизодах с неудалением игрока «Акрона» на 28-й минуте матча и ошибочно засчитанным голом в ворота «Краснодара-2» на 54-й минуте.

Эксперты рассмотрели эпизоды матча и приняли следующие решения:

1. Признать ошибочным решение не удалять игрока №20 «Акрона» на 28-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нарушивший Правила игры футболист №20 «Акрона» совершил удар соперника прямой ногой в области колена, используя чрезмерную силу. Дополнительные критерии для правильной оценки эпизода судьей (скорость выполнения действия, применение шипов, отсутствие возможности сыграть в мяч) свидетельствуют о том, что против футболиста №74 «Краснодара-2» совершено серьезное нарушение Правил игры, наказуемое удалением.

2. Признать правильным решение засчитать гол в ворота «Краснодара-2» на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано результатами открытого голосования членов комиссии. В соответствии с п.3 ст. 4.1. Положения об Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, решение судьи не поддерживается, если количество голосов в поддержку решения меньше количества голосов, не поддержавших решение, на два и более голоса.

Имеющиеся в наличии ракурсы эпизода матча «Акрон» — «Краснодар-2» неоднозначны для оценки нахождения игрока команды «Акрон» в положении вне игры в момент выполнения передачи вратарем, в связи с чем ЭСК трактует данный эпизод в пользу судьи.

«Крылья Советов» — «Оренбург»:

«Крылья Советов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Романа Галимова в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 12-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота «Оренбург» на 55-й минуте.

Эксперты рассмотрели эпизоды матча и приняли следующие решения:

1. Признать ошибочным назначение 11-метрового удара в ворота «Крыльев Советов» на 12-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что защитник «Крыльев Советов» не совершил нарушения Правил в собственной штрафной площади. Футболист №10 «Оренбурга» становится инициатором легкого контакта между игроками и падает по собственной инициативе, симулируя нарушение. Арбитр должен был возобновить игру свободным ударом в пользу «Крыльев Советов» и вынести игроку «Оренбурга» предупреждение за неспортивное поведение.

2. Признать ошибочным решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что рука защитника «Оренбурга» находится в неестественном положении, отставлена от туловища, увеличивает площадь тела. Несмотря на незначительное расстояние до игрока, наносившего удар по мячу, такие действия футболиста обороняющейся команды должны быть наказаны 11-метровым ударом без вынесения дисциплинарных санкций (поскольку отсутствует критерий акцентированного удара в створ ворот).

«Чайка» — «Волгарь»:

«Чайка» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Юнуса Кошко в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ в эпизодах с отменой гола на 8-й минуте матча, неназначением 11-метрового удара в ворота «Волгаря» на 70-й минуте и удалением двух игроков на 83-й минуте.

Эксперты рассмотрели эпизоды матча и приняли следующие решения:

1. Признать правильной отмену гола в ворота «Волгаря» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Чайки» №92 до удара по воротам совершил толчок соперника руками в борьбе за мяч, не дав тем самым ему сыграть в мяч.

2. Признать правильным решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Волгаря» на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что защитник «Волгаря» №7 не совершает нарушения Правил игры в единоборстве с нападающим. В действиях футболиста «Чайки» присутствуют элементы симуляции (преувеличение последствий легкого контакта, подгибание ног в коленях), свидетельствующие о попытке обмануть судью.

3. Признать правильным решение удалить игрока №10 «Чайки» за оскорбительный жест в адрес ассистента судьи и игрока №3 «Чайки» за нецензурную брань в адрес арбитра на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист №10 «Чайки» демонстрирует оскорбительный жест в процессе празднования гола в ворота «Волгаря». Согласно Правилам игры использование оскорбительных, обидных или нецензурных выражений и/или жестов наказывается удалением с поля независимо от лица, в адрес которого оно направлено.

Футболист №3 «Чайки», в свою очередь, допустил агрессивное поведение в отношении судьи, за что правильно удален с поля.