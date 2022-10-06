В «Балтике» заявили о внутреннем расследовании публикации об избиении футболистом девушки
Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о внутреннем расследовании относительно публикации девушки футболиста клуба Кристины Куддус, обвиняющей игрока в избиении.
«В клубе идет внутреннее расследование касательно этой публикации. После его окончания выступим с официальной позицией», — сказал Кандалов «СЭ».
Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.
22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
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|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|00:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|00:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|00:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|00:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|00:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|00:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|23.10
|00:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|23.10
|00:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|00:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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