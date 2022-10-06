В «Балтике» заявили о внутреннем расследовании публикации об избиении футболистом девушки

Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о внутреннем расследовании относительно публикации девушки футболиста клуба Кристины Куддус, обвиняющей игрока в избиении.

«В клубе идет внутреннее расследование касательно этой публикации. После его окончания выступим с официальной позицией», — сказал Кандалов «СЭ».

Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.