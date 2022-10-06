Гендиректор «Балтики» о ситуации с Гогричиани: «Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий команды Гоча Гогричиани избил свою девушку Кристину Куддус.

«Сейчас проводится расследование, поэтому каких-то официальных комментариев до итогов этого расследования я давать не хочу. Я считаю неправильно говорить что-то, ориентируясь на слухи. Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — сказал Волженкин «СЭ».

Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.