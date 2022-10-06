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6 октября, 13:23

Гендиректор «Балтики» о ситуации с Гогричиани: «Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гоча Гогричиани.
Фото ПФК ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий команды Гоча Гогричиани избил свою девушку Кристину Куддус.

«Сейчас проводится расследование, поэтому каких-то официальных комментариев до итогов этого расследования я давать не хочу. Я считаю неправильно говорить что-то, ориентируясь на слухи. Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — сказал Волженкин «СЭ».

Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.

ФК Балтика
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 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
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 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
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 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
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Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
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