В «Балтике» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе клуба к нападающему «Ариса» Александру Кокорину.

«Первый раз слышу об этом. Александр Кокорин — классный футболист. Но об интересе слышу первый раз», — сказал Волженкин «СЭ».

В интервью «РБ Спорт» известный адвокат Александр Добровинский заявил об интересе «Балтики» и «Рубина» к 32-летнему нападающему.

В текущем сезоне Кокорин провел 28 матчей в составе «Ариса», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.