В «Балтике» опровергли информацию об интересе к Кокорину
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе клуба к нападающему «Ариса» Александру Кокорину.
«Первый раз слышу об этом. Александр Кокорин — классный футболист. Но об интересе слышу первый раз», — сказал Волженкин «СЭ».
В интервью «РБ Спорт» известный адвокат Александр Добровинский заявил об интересе «Балтики» и «Рубина» к 32-летнему нападающему.
В текущем сезоне Кокорин провел 28 матчей в составе «Ариса», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|00:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|00:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|27.05
|00:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|00:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|00:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|00:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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