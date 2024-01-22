«Арис» победил «Анортосис» в чемпионате Кипра, Кокорин отыграл весь матч

«Арис» дома обыграл «Анортосис» в матче 20-го тура чемпионата Кипра — 2:1.

У победителей отличились шведские легионеры Лео Бенгтссон и Закария Саво. Сенегалец Секу Гассама забил единственный гол у гостей.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и получил желтую карточку на 38-й минуте. Россиянин отыграл весь матч.

«Арис» (41 очко) поднялся на второе место в чемпионате Кипра, отодвинув «Анортосис» (40) на третью позицию.