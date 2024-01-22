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Сегодня, 22:33

«Арис» победил «Анортосис» в чемпионате Кипра, Кокорин отыграл весь матч

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Арис» дома обыграл «Анортосис» в матче 20-го тура чемпионата Кипра — 2:1.

У победителей отличились шведские легионеры Лео Бенгтссон и Закария Саво. Сенегалец Секу Гассама забил единственный гол у гостей.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и получил желтую карточку на 38-й минуте. Россиянин отыграл весь матч.

«Арис» (41 очко) поднялся на второе место в чемпионате Кипра, отодвинув «Анортосис» (40) на третью позицию.

Кипр: Первый дивизион. 20-й тур
22 янв, 00:00. Tsirion Stadium (Лимассол)
Арис Л
2:1
Анортосис Фамагуста
Александр Кокорин
Футбол
ФК Анортосис
ФК Арис (Лимасол)
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