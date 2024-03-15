Мележиков: «Спартак» хотел избавиться от Кокорина не только из-за высокой зарплаты»
Бывший генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
— Самый памятный торг за футболиста?
— На вход — с «Аяксом» по Промесу. На выход — с «Фиорентиной» по Кокорину.
— С Кокорина и начнем.
— Это был мой первый опыт трансферных сделок, никто мне тогда не помогал. Даже Попов.
— Он что, самоустранился?
— Сказал: «Женя, я никого не знаю из людей, причастных к сделке по Кокорину. Не знаю его агентов. А ты с этими людьми уже общался. Давай сам». Попов сосредоточился на других направлениях, а я занимался Кокориным.
Переговоры шли очень тяжело. В них помимо «Фиорентины» было задействовано несколько агентов. Со стороны как игрока, так и клуба.
— Итальянцы сбивали цену?
— Изначально они предложили за Кокорина 4 миллиона евро. Мы хотели не меньше 9. После долгих дискуссий сошлись на 6 с половиной миллионах.
— Неплохо. Достался-то он «Спартаку» даром.
— А подъемные? А зарплата? Она была выше, чем у всех российских игроков «Спартака»!
— Кокорин получал больше Зобнина?!
— Где-то на одном уровне. И потом из этих 6 с половиной миллионов еще надо вычесть агентские. Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе.
— Даже так?
— В маленьком, но минусе.
— Теперь понятно, почему вы хотели 9 миллионов.
— Позже агент Кокорина говорил, что из итальянцев можно было выжать больше 6 с половиной миллионов. А мне кажется, нереально. Чувствовалось: если упремся, будем давить, просто сорвем сделку. Что категорически не входило в планы «Спартака». От Кокорина хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты.
— Еще почему?
— Сейчас-то на Кипре он, наверное, подсобрался, потому и забивает. А тогда был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится... Тедеско не выдержал: «Я не могу с Кокориным разговаривать! Попробуйте вы».
— Поговорили?
— Да, пытался завести, мотивировать. Но... Ситуация была тупиковая. Саша постоянно жаловался: «Нога болит». Врачи смотрят — все нормально, никаких повреждений. А в ответ: «Играть не готов. Испытываю мышечный дискомфорт». Так что жалеть о продаже Кокорина точно не стоит.
Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» зимой 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5