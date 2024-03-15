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15 марта, 00:05

Мележиков: «Спартак» хотел избавиться от Кокорина не только из-за высокой зарплаты»

Мележиков приоткрыл подробности перехода Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Кокорин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

— Самый памятный торг за футболиста?

— На вход — с «Аяксом» по Промесу. На выход — с «Фиорентиной» по Кокорину.

— С Кокорина и начнем.

— Это был мой первый опыт трансферных сделок, никто мне тогда не помогал. Даже Попов.

— Он что, самоустранился?

— Сказал: «Женя, я никого не знаю из людей, причастных к сделке по Кокорину. Не знаю его агентов. А ты с этими людьми уже общался. Давай сам». Попов сосредоточился на других направлениях, а я занимался Кокориным.

Переговоры шли очень тяжело. В них помимо «Фиорентины» было задействовано несколько агентов. Со стороны как игрока, так и клуба.

— Итальянцы сбивали цену?

— Изначально они предложили за Кокорина 4 миллиона евро. Мы хотели не меньше 9. После долгих дискуссий сошлись на 6 с половиной миллионах.

— Неплохо. Достался-то он «Спартаку» даром.

— А подъемные? А зарплата? Она была выше, чем у всех российских игроков «Спартака»!

— Кокорин получал больше Зобнина?!

— Где-то на одном уровне. И потом из этих 6 с половиной миллионов еще надо вычесть агентские. Если суммировать все затраты на Кокорина, «Спартак» явно в минусе.

— Даже так?

— В маленьком, но минусе.

— Теперь понятно, почему вы хотели 9 миллионов.

— Позже агент Кокорина говорил, что из итальянцев можно было выжать больше 6 с половиной миллионов. А мне кажется, нереально. Чувствовалось: если упремся, будем давить, просто сорвем сделку. Что категорически не входило в планы «Спартака». От Кокорина хотелось поскорее избавиться не только из-за высокой зарплаты.

— Еще почему?

— Сейчас-то на Кипре он, наверное, подсобрался, потому и забивает. А тогда был какой-то несобранный, небоевой. Плохо влиял на коллектив. То играет, то лечится... Тедеско не выдержал: «Я не могу с Кокориным разговаривать! Попробуйте вы».

— Поговорили?

— Да, пытался завести, мотивировать. Но... Ситуация была тупиковая. Саша постоянно жаловался: «Нога болит». Врачи смотрят — все нормально, никаких повреждений. А в ответ: «Играть не готов. Испытываю мышечный дискомфорт». Так что жалеть о продаже Кокорина точно не стоит.

 
Евгений Мележиков в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;. Евгений Мележиков: «В «Спартаке» дали зарплату 180 тысяч рублей. Приехал устраиваться на Range Rover Vogue. Это выглядело вызывающе»

Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» зимой 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Александр Кокорин
ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
Евгений Мележиков
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