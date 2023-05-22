В «Родине» сообщили о получении лицензии РФС-1

В пресс-службе «Родины» сообщили «СЭ» о получении лицензии РФС-1, которая позволяет клубу участвовать в стыковых матчах и РПЛ.

«ФК «Родина» получил лицензию РФС-1», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба».

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 46 очков в 32 матчах.