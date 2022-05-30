В «Алании» прокомментировали уход Гогниева с поста главного тренера

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев выступил с заявлением по поводу ухода Спартака Гогниев с поста главного тренера. О том, что специалист покидает команду, стало известно 29 мая.

«Как и для всех болельщиков, подобное стечение обстоятельств стало для меня неожиданностью. В ходе нашей беседы по итогам сезона Спартак Артурович выдвинул ряд условий для продолжения его работы в команде, которые клуб, к сожалению, удовлетворить не может. Уход из «Алании» — решение Гогниева», — цитирует Гуриева сайт «Алании».

Он также поблагодарил специалиста и его тренерский штаб за проделанную в клубе работу. Гуриев заявил, что имя нового главного тренера станет известно позже.

«К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, и мы уже общаемся с потенциальным кандидатом. Клуб определится с решением до выхода команды из отпуска», — добавил он.

В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ «Алания» заняла 6-е место в таблице, забив 75 голов. В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России клуб уступил «Динамо» (0:3).