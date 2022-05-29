Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:12

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании»

Читать «СЭ» в
Спартак Гогниев.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер Спартак Гогниев и «Алания» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба.

Специалист возглавил команду в июле 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел «Аланию» из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-желтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой.

Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на сайте.

По данным «СЭ», новым главным тренером станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».

Источник: https://www.fcalania.com/inner-page/Slajder-novostej/GOGNIEV-POKINUL-POST-GLAVNOGO-TRENERA-ALANII1/
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
5
2
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Енисея» Ивахов — о победе в конкурсе от РФС: «Очень рады, что наш труд был оценен»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости