Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании»

Главный тренер Спартак Гогниев и «Алания» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба.

Специалист возглавил команду в июле 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел «Аланию» из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-желтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой.

Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на сайте.

По данным «СЭ», новым главным тренером станет Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов».