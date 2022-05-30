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Сегодня, 13:20

Врио губернатора Томской области Мазур заявил, что направил письмо поддержки футбольного клуба «Томь» в РФС

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Губернатор Томской области Владимир Мазур направил в Российский футбольный союз письмо поддержки футбольного клуба «Томь».

«Сегодня направил письмо поддержки футбольного клуба «Томь» в РФС. Конечно, я за команду и продолжение игры в первенстве ФНЛ», — написал Мазур в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что речи о финансировании клуба из бюджета не идет.

«Томь» не сможет продолжить выступление в ФНЛ, если до 30 мая не получит ответа о финансовых гарантиях от руководства региона.

Источник: https://t.me/mazur_70/44
Футбол
ФК Томь
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