Врио губернатора Томской области Мазур заявил, что направил письмо поддержки футбольного клуба «Томь» в РФС

Губернатор Томской области Владимир Мазур направил в Российский футбольный союз письмо поддержки футбольного клуба «Томь».

«Сегодня направил письмо поддержки футбольного клуба «Томь» в РФС. Конечно, я за команду и продолжение игры в первенстве ФНЛ», — написал Мазур в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что речи о финансировании клуба из бюджета не идет.

«Томь» не сможет продолжить выступление в ФНЛ, если до 30 мая не получит ответа о финансовых гарантиях от руководства региона.