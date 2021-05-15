«Торпедо» проиграло идущему на последнем месте «Шиннику» в заключительном туре ФНЛ

«Торпедо» проиграло «Шиннику» в матче заключительного, 42-го тура Олимп-ФНЛ — 0:1.

Единственный гол в матче забил полузащитник ярославцев Дмитрий Самойлов.

«Торпедо» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ с 72 очками. Московская команда может опуститься на строчку ниже в случае, если «Нефтехимик» обыграет «Чайку». «Шинник» занял последнее, 22-е место в турнирной таблице с 25 очками.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:0)

Гол: Самойлов, 66.

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, А.В.Самсонов, Евдокимов, Редькович, Магаль, Нетфуллин (Орехов, 72), Рязанцев (Шкофлек, 85), Дворецков (Корж, 81), Кравчук (Адаев, 58), Лебеденко (Кертанов, 71), Калмыков.

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Тананеев, Бетюжнов (Щербаков, 53), Зинков, Щадин, Маляров, Носов, Самойлов (Игнатенко, 75), А.С.Самсонов (Дорофеев, 74), Гонгапшев (Азявин, 69), Низамутдинов (Каретник, 85).

Предупреждения: А.В.Самсонов, 6. Гонгапшев, 8. А.С.Самсонов, 21. Магаль, 42. Бетюжнов, 45. Самойлов, 51. Редькович, 90+2.

Судья: Панин (Дмитров).

15 мая. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».