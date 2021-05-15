«Оренбург обыграл брянское «Динамо» в последнем туре ФНЛ

«Оренбург» обыграл брянское «Динамо» в последнем, 42-м туре Олимп ФНЛ — 3:2.

Оренбуржцы завершили сезон-2020/21 на втором месте в турнирной таблице первенства, которое позволяет получить путевку в Тинькофф РПЛ. Несмотря на это, команда не сможет принять участия в премьер-лиге, поскольку не смогла получить соответствующую лицензию от РФС.

Брянское «Динамо» завершило сезон на 20-м месте с 32 очками. Команда вылетела из ФНЛ.

В параллельном матче «Енисей» на своем поле победил «Иртыш» — 2:1. Красноярцы идут на 8-м месте в таблице с 63 очками, их могут превзойти «Велес» и «Факел», которые еще не провели свои матчи в последнем туре. «Иртыш» стал 19-м по итогам сезона и вылетел из первенства ФНЛ.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Оренбург» — «Динамо Бр» (Брянск) — 3:2 (1:0)

Голы: А.В.Козлов, 7 (1:0). Капленко, 47 (2:0). Чиркин, 53 (2:1). Скворцов, 89 — с пенальти (3:1). Дрогунов, 90+4 (3:2).

«Оренбург»: Гошев, С.Козлов, Мамин, Эктов, Палиенко (Бреев, 70), Ткачук, Нойок (Скворцов, 87), Капленко, Прудников (Масловский, 66), А.В.Козлов (Болотов, 87), Дм.Воробьев (Ил.Воробьев, 64).

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Сапаев, Васильев, Луппа, Пикатов, Рухайя, Баранов (Сорокин, 80), Чиркин (Горозия, 72), Дрогунов, Муромский (Агуреев, 46. Новиков, 78), Радченко.

Предупреждения: Рухайя, 17. Васильев, 42. С.Козлов, 90+5.

Удаление: Васильев, 84.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

15 мая. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Енисей» (Красноярск) — «Иртыш» (Омск) — 2:1 (1:0)

Голы: Иванов, 36 (1:0). И.Коршунов, 58 (1:1). Раздорских, 80 (2:1).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Марков, Цховребов, Гарбуз (Сухомлинов, 66), Ломакин (Песиков, 64), Зотов (Карпук, 82), Иванов, Раздорских, Глушков (Комков, 73. Абрамов, 90+3), Ланин.

«Иртыш» (Омск): Еременко, Шакуро, Киселев, Морозов, Подоксенов (А.Кербс, 46), Пухов, Стеклов, Бурюкин (Шлеермахер, 71), Визнович, Сычевой (Тарабанов, 84), Жустьев (И.Коршунов, 46).

Предупреждения: Визнович, 15. Морозов, 24. Иванов, 29. Цховребов, 67. Ланин, 86. Шакуро, 90. Опарин, 90+2.

Судья: Пустовойтова (Москва).

15 мая. Красноярск. Стадион «Центральный».