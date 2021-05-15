«Велес» победил «Текстильщик» благодаря пенальти в концовке матча и закончил сезон в ФНЛ на 8-м месте

«Велес» обыграл «Текстильщик» в матче 42-го тура Олимп-ФНЛ — 2:1.

Полузащитник москвичей Тамерлан Джамалутдинов принес победу своей команде голом на 88-й минуте с пенальти.

Благодаря победе «Велес» обогнал «Енисей» в турнирной таблице и завершил сезон на 8-м месте с 66 очками. «Текстильщик» занял 15-ю строчку с 47 очками.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Велес» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 2:1 (0:1)

Голы: Альшанский, 40 (0:1). Боковой, 62 (1:1). Джамалутдинов, 88 — с пенальти (2:1).

«Велес» (Москва): Овчинников, Котов (Вакулич, 79), Кахидзе, Елисеев, Майга, Родионов (Баев, 70), Фищенко, Кирсанов (Боковой, 59), Галоян, Федчук (Гаракоев, 78), Н`Диай (Джамалутдинов, 83).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Губочкин, Хрипков (Обивалин, 82), Макушкин, Горюшкин, Машуков, Агеев (Морозов, 46), Мнацаканян (Маричев, 68), Бачинский (Каменщиков, 70), Альшанский.

Предупреждения: Майга, 9. Н`Диай, 38. Котов, 66. Фищенко, 86. Макушкин, 87. Маричев, 90.

Судья: Буланов (Саранск).

15 мая. Домодедово. Стадион «Авангард».