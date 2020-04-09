«Торпедо» договорился с сотрудниками клуба о снижении зарплат

Президент «Торпедо» Елена Еленцева сообщила, что все сотрудники московской команды пошли на понижение заработной платы из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщается на официальном сайте черно-белых.

— С подобной инициативой выступило руководство клуба, — приводит слова Елены Еленцевой пресс-служба «Торпедо». — Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25 процентов. Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона.

Ранее стало известно, что из-за приостановки РПЛ и коронавируса футболисты ЦСКА, «Спартака», «Динамо», «Зенита» и других команд приняли решение снизить свои гонорары.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 447 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 91 783 человек, выздоровело — 344 467.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.