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Ташуеву предлагали три тысячи долларов за проигрыш в матче

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Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, как ему в 90-е предлагали сдать матч.

«Была одна команда, называть ее не буду. Ко мне пришли домой, это был 1992 или 1993 год. Сказали, что дают три тысячи долларов. Я сказал, что не хочу. Тогда сказали, что дадут футболистам. Я отметил, что это молодые ребята, они играют в футбол. Тогда они решили дать другим людям, болельщики их чуть не побили. В итоге мы выиграли со счетом 3:1. Но был 1992-й год, я тогда не знал, что такое доллары. Было забавно. Это 1990-е, много чего было, не только в футболе», — рассказал Ташуев в выпуске «40 вопросов» на канале «Коммент.Шоу».

Ташуев в 1992-93 годах работал в буденновской «Дружбе». Последним клубом специалиста стал «Факел», в котором он тренировал меньше сезона. Под его руководством воронежцы провели 21 матч, одержав шесть побед.

Источник: Коммент.Шоу
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

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 6
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