Станислав Сухина покинул пост начальника «Велеса»
Бывший российский арбитр Станислав Сухина покинул пост начальника «Велеса», сообщается в Instagram клуба.
«Станислав Валерьевич пришел в «Велес» в августе этого года. Благодарим его за совместную работу и жизненный опыт. Рады, что вы были частью нашей команды», — говорится в соцсети.
Сухина занимал аналогичный пост в «Локомотиве». На должность начальника он был назначен в феврале 2017 года. После его назначения железнодорожники стали чемпионами РПЛ в сезоне-2017/18 и трижды выиграли Кубок России (2017, 2019, 2021).
В 20 матчах ФНЛ «Велес» набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
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