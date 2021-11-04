?Ввиду усиления антиковидных мер в Томской области матч «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей ?



? Игра состоится в субботу, 6 ноября, в 15:00 на стадионе «Труд». Прямая трансляция будет доступна на Яндекс.Спорте и КиноПоиске HD, а также будут прямые включения в Instagram. pic.twitter.com/ZbE3KV6xtM