Матч «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей
Матч 21-го тура ФНЛ «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей из-за усиления антиковидных мер в Томской области.
Встреча состоится 6 ноября на стадионе «Труд» в Томске (начало — в 15.00).
Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.
Президент РФ Владимир Путин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября.
?Ввиду усиления антиковидных мер в Томской области матч «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей ?— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) November 4, 2021
? Игра состоится в субботу, 6 ноября, в 15:00 на стадионе «Труд». Прямая трансляция будет доступна на Яндекс.Спорте и КиноПоиске HD, а также будут прямые включения в Instagram. pic.twitter.com/ZbE3KV6xtM
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