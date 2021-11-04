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Матч «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей

09:43
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Матч 21-го тура ФНЛ «Томь» — «Факел» пройдет без зрителей из-за усиления антиковидных мер в Томской области.

Встреча состоится 6 ноября на стадионе «Труд» в Томске (начало — в 15.00).

Ранее стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

Президент РФ Владимир Путин из-за сложной ситуации с распространением коронавируса ввел нерабочие дня в России с 30 октября по 7 ноября.

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