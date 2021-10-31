«Торпедо» на выезде обыграло «Спартак-2»
«Торпедо» победило «Спартак-2» (1:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч забил Алексей Померко. «Торпедо» набрало 41 очко и занимает первое место. У «Спартака-2» 26 очков и 11-я позиция.
ФНЛ
20-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 0:1 (0:1)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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