«Спартак-2» и «Ротор» сыграли вничью
«Спартак-2» сыграл вничью с «Ротором» (1:1) в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе хозяев забил Дмитрий Маркитесов, у гостей отличился Илья Бериашвили.
За вторую команду «Спартака» в этом матче играли Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов и Илья Гапонов.
Олимп-ФНЛ
18-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:0)
Голы: Шаваев, 75 (0:1). Разборов, 76 (0:2).
«Волгарь» (Астрахань): О.В.Смирнов, Локтионов, Печенкин, Козлов, Ведерников, Симонян, Демьянов (Павлишин, 46), Гилязетдинов (Бутенко, 77), Ращеня (Капленко, 86), Баев (Юсупов, 65), Стефанович (Погосов, 65).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Дашаев, Пейчинович, Суслов (М.О.Смирнов, 80), Мастерной (Черов, 46), Магаль, Мендель (Шаваев, 73), Дмитриев (Шепилов, 79), Разборов, Максимов, Никитин (Кулишев, 60).
Предупреждения: Симонян, 5. Суслов, 9. Никитин, 12. Локтионов, 18. Мендель, 37. Мастерной, 44. Максимов, 47. Шепилов, 86.
Удаления: Симонян, 38 (грубая игра, вторая ж.к.). Локтионов, 82 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).
Судья: Панин (Дмитров).
17 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Металлург Лп» (Липецк) — «Балтика» (Калининград) — 0:4 (0:1)
Голы: Гелоян, 36 (0:1). Кленкин, 70 (0:2). Войдель, 77 — в свои ворота (0:3). Альшин, 90+1 (0:4).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Баульчев, Киселев, Редькович, Иваньков (Белов, 46), Войдель, Поярков (Овчинников, 62), Шаповалов (Сухарев, 46), Завезен (Черный, 78), Кутьин (Ахвледиани, 77), Арустамян.
«Балтика» (Калининград): Бориско, Карпович, Остоич, Кленкин, Кашчелан, Попов, Альшин, Гелоян, Кузьмин, Макарчук, Маркович (Джамилов, 81).
Предупреждения: Кашчелан, 41. Сухарев, 52. Остоич, 58. Киселев, 59. Кленкин, 78. Войдель, 87.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
17 октября. Липецк. Стадион «Металлург».
«Спартак-2» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (0:0)
Голы: Бериашвили, 53 (0:1). Маркитесов, 57 (1:1).
«Спартак-2» (Москва): Селихов, Ещенко (Шайхтдинов, 46), Кутепов, Гапонов, Воропаев, Маркитесов, Сунгатулин, Оганесян, Шильцов, Вит.Шитов (Мельников, 71), Влад.Шитов (Кутателадзе, 46).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев, Первушин (Школик, 67), Мартынов, Бериашвили, Маляров (Абдуллаев, 67), Чуканов, Серченков, Махатадзе, Николаев (Муллин, 46), Щеткин (Голосов, 60).
Предупреждения: Мартынов, 24. Первушин, 31. Воропаев, 50. Голосов, 83.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
17 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю