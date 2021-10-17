«Торпедо» на выезде обыграл «Велес»
«Велес» дома проиграл «Торпедо» в матче 18-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 3:5.
После 18 туров «Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков, «Велес» идет на 7-й строчке с 27 очками.
ФНЛ
18-й тур
«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 3:5 (2:1)
Голы: Султонов, 14 (0:1). Галоян, 23 (1:1). Галоян, 44 (2:1). Евдокимов, 51 (2:2). Ежков, 65 (3:2). Лебеденко, 67 (3:3). Темников, 70 (3:4). Темников, 75 (3:5).
«Велес» (Москва): Косаревский, Тарасов, Коротков (Мальцев, 86), Кахидзе, Стаменкович, Кертанов, Вульфов (Бацуев, 73), Кабахидзе (Анисимов, 74), Галоян, Митришев (Ежков, 55), Смит (Лопатин, 74).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Евдокимов, Померко, Султонов (Рязанцев, 84), Енин, Адаев, Лебеденко (Нетфуллин, 90+3).
Предупреждения: Померко, 18. Енин, 21. Адаев, 68.
Удаление: Адаев, 84.
Судья: Матюнин (Москва).
17 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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