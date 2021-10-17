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«Торпедо» на выезде обыграл «Велес»

«Торпедо» в гостевом матче обыграл «Велес»
16:04
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«Велес» дома проиграл «Торпедо» в матче 18-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 3:5.

После 18 туров «Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 35 очков, «Велес» идет на 7-й строчке с 27 очками.

ФНЛ

18-й тур

«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 3:5 (2:1)

Голы: Султонов, 14 (0:1). Галоян, 23 (1:1). Галоян, 44 (2:1). Евдокимов, 51 (2:2). Ежков, 65 (3:2). Лебеденко, 67 (3:3). Темников, 70 (3:4). Темников, 75 (3:5).

«Велес» (Москва): Косаревский, Тарасов, Коротков (Мальцев, 86), Кахидзе, Стаменкович, Кертанов, Вульфов (Бацуев, 73), Кабахидзе (Анисимов, 74), Галоян, Митришев (Ежков, 55), Смит (Лопатин, 74).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Темников, Шумских, Кожемякин, Евдокимов, Померко, Султонов (Рязанцев, 84), Енин, Адаев, Лебеденко (Нетфуллин, 90+3).

Предупреждения: Померко, 18. Енин, 21. Адаев, 68.

Удаление: Адаев, 84.

Судья: Матюнин (Москва).

17 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
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Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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ТБ 2.5

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Виктория Кравченко все материалы автора
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