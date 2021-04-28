«Факел» в гостях забил пять голов в ворота «Спартака-2»
«Спартак-2» принимал «Факел» в матче 39-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Гости в результативном матче одержали победу со счетом 5:3.
Олимп — ФНЛ
39-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 3:5 (2:2)
Голы: Мазуров, 4 (0:1). Игнатов, 14 (1:1). Мельников, 33 (2:1). Замалиев, 43 (2:2). Педро Роша, 50 (3:2). Пейчинович, 61 — с пенальти (3:3). Пейчинович, 79 (3:4). Акбашев, 90+2 (3:5).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Детенышев, Петрунин, Воропаев, Денисов, Сунгатулин, Бакалюк, Мельников (Влад.Шитов, 69), Оганесян (Ташаев, 77), Игнатов (Лайкин, 67), Педро Роша (Вит.Шитов, 70).
«Факел» (Воронеж): Ермаков, Смирнов, Пейчинович, Дашаев, Почивалин, Мастерной (Черов, 78), Замалиев (Седов, 90+3), Дмитриев (Царукян, 88), Акбашев, Мазуров (Шепилов, 67), Максимов (Яковлев, 77).
Предупреждения: Акбашев, 40. Мастерной, 45. Денисов, 45+2. Сунгатулин, 60. Максимов, 72. Дмитриев, 84. Замалиев, 88.
Удаление: Денисов, 63.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
28 апреля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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