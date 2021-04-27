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Игроку и тренеру «Томи» грозит наказание за нарушение регламента

21:31
Никита Кривцов. Фото ФК «Томь».
Никита Кривцов. Фото ФК «Томь».
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Футболист Никита Кривцов, выступающий за «Томь», которую тренирует Александр Кержаков, оказался в центре агентского скандал. Выяснилось, что его дела ведет тренер его нынешней команды Владимир Казаков (помощник Кержакова), а он не аккредитован, значит, не имеет на то официальных полномочий, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Полузащитник «Томи» попал в сферу интересов клубов премьер-лиги. Он играет на правах аренды в «Томи», а принадлежит владимирскому «Торпедо».

Талантливый футболист 2002 года рождения раскрылся в «Томи», но проблема в том, что его интересы представляет не лицензированный в РФС агент — а именно тренер Владимир Казаков. Он тренировал Никиту в «Торпедо», затем позвал его в Томск. Между тем, договор у игрока с агентом Александром Маньяковым, аккредитованным посредником. Ко всему прочему официальные лица не имеют права вести агентскую деятельность по регламенту.

Маньяков и его юристы готовят жалобу в РФС. Разбираться с этим будет Комитете по агентской деятельности. Если власти докажут нарушение регламента, игрока ждет предупреждение о необходимости исправить ошибку.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/8238

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