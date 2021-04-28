В ворота «Спартака-2» назначили странный пенальти в матче с «Факелом»
16:04
На 60-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» ошибся арбитр Владимир Сельдяков, назначив пенальти в ворота красно-белых.
Судья решил, что спартаковец Фаниль Сунгатулин сфолил в единоборстве с соперником, указал на 11-метровую отметку и вынес ему предупреждение. Хотя игру следовало продолжить: Сунгатулин сыграл в мяч, а затем произошло обычное игровое столкновение.
(Александр Бобров)
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