В ворота «Спартака-2» назначили странный пенальти в матче с «Факелом»

На 60-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» ошибся арбитр Владимир Сельдяков, назначив пенальти в ворота красно-белых.

Судья решил, что спартаковец Фаниль Сунгатулин сфолил в единоборстве с соперником, указал на 11-метровую отметку и вынес ему предупреждение. Хотя игру следовало продолжить: Сунгатулин сыграл в мяч, а затем произошло обычное игровое столкновение.

По мнению судьи это пенальти (Спартак-2 — Факел). pic.twitter.com/Jmpa8Cpi63 — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) April 28, 2021

(Александр Бобров)