Сергей Игнашевич: "В Шустикове течет та кровь, которая нужна всем нам, торпедовцам"

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о том, в какой футбол будет играть его команда.

– Каким вы представляете себе торпедовский футбол? Есть ли у вас какие-то свои наработки, какую игру вы хотите ставить? – вопрос Игнашевичу.

– О своем футболе, о кредо – возможно, потом, лет через 20 поговорим на эту тему. Что касается торпедовского футбола, то всегда, будучи воспитанником, юным футболистом, нам всегда говорили, когда дождь начинал капать, что это торпедовская погода. Поэтому это всегда была команда заводская, здесь ценились бойцовские качества.

Если "Спартак", как всегда говорили, народная команда, она всегда играла в красивый, техничный футбол, то про "Торпедо" говорили, что с ним легко не будет. Плюс это всегда была кубковая команда, а это команда с характером. Поэтому характер, бойцовские качества – то, что необходимо команде. Плюс в команде играет Сергей Сергеевич Шустиков – это вы понимаете, такая кровь. В нем течет та кровь, которая нужна сегодня всем нам, торпедовцам. (Иван Торопцев)

Напомним, после ЧМ-2018 Игнашевич завершил карьеру игрока, а этим летом был назначен главным тренером московского "Торпедо", которое в предстоящем сезоне сыграет в Олимп-ФНЛ.

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