Сергеев повторил рекорд ФНЛ по количеству голов за один сезон

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев повторил рекорд Олимп-ФНЛ по количеству голов в одном сезоне.

В перенесенном матче 35-го тура против «Спартака-2» (1:0, перерыв) 25-летний форвард забил свой 38-й гол в нынешнем сезоне и повторил достижение Андрея Федькова, который забил столько же мячей в составе «Терека» в 2004 году.

Сергеев проводит 40-й матч в ФНЛ в сезоне-2020/21, на его счету 38 голов и 7 результативных передач.