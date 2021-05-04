Калакуцкий отреагировал на слухи о своем уходе из «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» слухи о своем возможном уходе из команды в конце сезона.

«Откуда все эти слухи? Я не знаю. Мне тяжело сказать, если честно. Слушайте, окончание сезона скоро. Давайте его уже дождемся и будем подводить итоги. Есть предпосылки покинуть команду? Наверное, предпосылки создают только те, кому это надо. Если честно, не хочу ничего об этом говорить. Хочется, все-таки, успешно закончить сезон и решить все задачи. А уж потом будем разбираться с этим», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Ранее «Евроставка» сообщила, что генеральный директор «Крыльев» может покинуть свой пост по итогам сезона.

(Артем Бухаев)