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Нападающий «Крыльев Советов» Сергеев установил новый рекорд по количеству голов за один сезон в ФНЛ

13:23
Иван Сергеев (слева) отправляет мяч в ворота «Спартака-2». Фото ФК «Крылья Советов»
Иван Сергеев (слева) отправляет мяч в ворота «Спартака-2». Фото ФК «Крылья Советов»
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев установил новый рекорд по количеству голов за один сезон в Олимп-ФНЛ.

В перенесенном матче 35-го тура первенства против «Спартака-2» (2:0, 58-я минута) 25-летний форвард сделал дубль. Теперь на его счету 39 голов в сезоне — на один больше, чем у прежнего рекордсмена, Андрея Федькова, который установил свое достижение в 2004 году, выступая за «Терек».

Сергеев проводит 40-й матч в ФНЛ в сезоне-2020/21. На его счету 39 голов и 7 результативных передач.

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