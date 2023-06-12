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Сегодня, 20:12

Рыскин рассказал, есть ли решение по контракту с Нтумбой

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб устно договорился по контракту с агентом форварда Артема Нтумбы.

«Мы в диалоге с его агентом. Сейчас найдем какое-то решение. Мы уже устно договорились: когда подпишем документы, тогда объявим. Я не хочу пока ничего говорить. Пока мы в переговорах, мы не комментируем», — приводит «РБ Спорт» слова Рыскина.

С 2023 года 20-летний футболист выступает на правах аренды за «Велес». Он провел только 1 матч в первой лиге. В апреле Нтумба сыграл за 2DROTS в матче медиалиги против FC BUS и получил травму. Позже владелец «Велеса» Евгений Шиленков сообщил, что никто не давал футболисту разрешение выступать за медийный клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-ry-skin-reshenie-po-kontraktu-s-ntumboj-est/
Футбол
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
Константин Савичев

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