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«Либо я, либо он». Революция в Нижнем Новгороде: Ларионов выжил из «Торпедо» одного из лучших менеджеров КХЛ

«Торпедо» объявило об увольнении генменеджера клуба Гафурова
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Максим Гафуров и Игорь Ларионов.
Фото «СЭ»
Генменеджер клуба Максим Гафуров лишился работы из-за конфликта с главным тренером.

Формальное повышение в правительство области

Первый день работы рынка свободных агентов кучей громких трансферов не порадовал. Зато 1 мая прогремела другая громкая новость — нижегородское «Торпедо» покидает генеральный менеджер Максим Гафуров.

«В региональном правительстве выделяем отдельного куратора профессиональных спортивных команд. У нас сильные клубы, которым мы постоянно оказываем поддержку, но нужны новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии.

Пост зампреда в ближайшее время займет Максим Гафуров. У него большой опыт в бизнесе, управлении и спортивной аналитике. Кроме поддержки в текущей деятельности у нового зампреда стоит задача по объединению спортклубов и их стратегическому развитию», — так прокомментировал сегодня его уход губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Только по нашей информации, реальной причиной ухода Гафурова из «Торпедо» стал ультиматум от Игоря Ларионова, поставленный перед руководителем региона в формате «либо я, либо он».

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Формально уход Гафурова называют повышением. Однако по факту расставание с ним означает лишь одно — аппаратную борьбу за власть Ларионову 36-летний менеджер в конце концов проиграл. Пусть и с наименьшими для себя потерями, получив в качестве компенсации от губернатора наспех учрежденную специально для него должность.

К карьере политика Гафуров точно не стремился. По крайней мере в последние несколько лет. В 2020-м он действительно участвовал в финале конкурса на пост министра спорта Нижегородской области, но достаточно быстро понял, что ему куда интереснее заниматься практической работой в «Торпедо», в котором тогда освободилась вакансия генменеджера. А пару недель назад на итоговой пресс-конференции был решительно настроен исправить селекционные ошибки в ближайшее межсезонье.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хотелки Ларионова — контракт сына, странный японец и сомнительный американец

Понять решение губернатора, который между двумя своими ставленниками сделал выбор в пользу главного тренера, не так уж и сложно. В массовом сознании «Торпедо» ассоциируется именно с Ларионовым, который на протяжении двух лет старательно раскручивал собственный бренд через пресс-конференции и акции с малиной. Убрать коуча после того, как тот подписал новый трехлетний контракт, — это имиджевый провал. Даже коллеги Гафурова в анонимном опросе генменеджеров от «СЭ» назвали Профессора главным лицом нынешней КХЛ.

Выжив своего оппонента, Ларионов уничтожил систему сдержек и противовесов внутри клуба, получив полный контроль над селекцией и почти безграничную власть. При этом в позапрошлом сезоне она довольно успешно функционировала. Если «практик» и бывший помощник Андрей Козырев уравновешивал своего прямого начальника в игровом плане, делая команду более гибкой на льду, то Гафуров оберегал Профессора от безумных экспериментов на рынке. Например, молодой менеджер не стал подписывать одного из многочисленных знакомых легионеров Ларионова, который с треском провалил сезон в восточном топ-клубе.

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Однако часто менеджмент шел навстречу тренеру и соглашался на многие его хотелки. Достаточно вспомнить, что летом 2022-го в Нижнем Новгороде оказался не только сын Ларионова, но и бывший клиент из агентского прошлого японец Ю Сато, чье подписание выглядело сюрреалистичной экзотикой. В этом же сезоне место в команде нашлось для сомнительного американца Бобби Линча, который оказался школьным другом Ларионова-младшего. И чем стремительнее возвышался Игорь Николаевич на фоне локальных успехов «Торпедо», тем становился менее терпимым к отказам и хотел иметь большее влияние на управленческие процессы.

Разумеется, решение члена Тройного золотого клуба уложить конкурента за право принимать ключевые решения родилось не на пустом месте — в случае с его ультиматумом имел место накопительный эффект. Триггером же стал отказ Гафурова давать новые контракты Ларионову-младшему и ассистенту Ларионова-старшего Михаилу Васильеву. Поразительнее всего в этой ситуации, что проживший четверть века в США и пропитанный заокеанской системой человек не захотел строить отношения с Гафуровым по энхаэловской модели, где менеджер формирует состав, исходя из игрового стиля, а тренер — работает с тем, что дают.

Вадим Аверкин
Вадим Аверкин.
Фото ХК «Адмирал»

Сменщик Гафурова пострадал от Тамбиева

Изначально в кулуарах гуляла информация, что Ларионов сам займет место бывшего соперника и будет совмещать его с тренерской работой. Подобный ход для КХЛ был бы не в новинку — аналогичным образом на два фронта трудился Андрей Разин в «Северстали». Стоит ли напоминать, сколько должностей замыкает на себе в СКА Роман Ротенберг? Но практически одновременно с уходом Гафурова было официально объявлено, что его сменщиком станет Вадим Аверкин.

Что представляет собой новый ГМ «Торпедо»? Аверкин — нижегородец. Однако, в отличие от своего предшественника, у него полностью хоккейное прошлое и больше двадцати лет игровой карьеры за спиной. В том числе девять — в составе родного клуба. Последним местом работы 46-летнего специалиста в КХЛ был «Адмирал», который он покинул в октябре прошлого года. Причем, как и Гафуров, он также пал во Владивостоке жертвой борьбы за власть с главным тренером. Прошлой весной Аверкин оказался стрелочником, не выдержав боданий с Леонидом Тамбиевым, скинувшим ответственность за слабые результаты на его плечи.

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На Дальнем Востоке он успел заслужить репутацию честного менеджера, который неплохо справлялся с работой в условиях минимального бюджета и не был замешан в скандалах. Правда, селекцией в «Адмирале» занимался по большей части Тамбиев, пачками свозивший в команду старых знакомых из ВХЛ, в то время как на Аверкине лежал технический пласт работы. Похоже, в подобном формате он будет работать и в Нижнем Новгороде.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ларионов — немного как Ротенберг

Каким мы запомним Гафурова в КХЛ? Прогрессивным специалистом со свежим взглядом на хоккейное хозяйство, который не боялся мечтать о Кубке Гагарина, даже обладая смешными ресурсами. И в этом романтическом утопизме он очень похож на Ларионова. В какой-то момент действительно казалось, что они вместе будут идти «дорогами, по которым не решается идти ни один другой клуб лиги».

За четыре года в «Торпедо» Гафурову удалось изменить подход к селекции, выиграть Кубок Харламова с «Чайкой», создать скаутский отдел, сумевший разглядеть Василия Атанасова, Богдана Конюшкова и Никиту Артамонова, провернуть ограбление «Локомотива», поменяв Ивана Чеховича на четырех игроков, подобрать в клубную вертикаль школу подольского «Витязя» и наполнить систему классными юниорами на несколько лет вперед. В 2020-м он рассказывал в своем первом большом интервью, что ему не нравятся ярлык «человека статистики» и сравнения с героем нетленного фильма «Человек, который изменил все». Конечно, хоккей выходец из бизнеса заново не придумал. Но в Нижнем Новгороде человек, пришедший в клуб из статистической платформы InStat, по-настоящему изменил многое. Теперь нижегородцам будет важно сохранить избранный им вектор и не разрушить то, что кропотливо строилось несколько лет.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Игорь Ларионов. Ларионов в ярости швырнул планшетку после челленджа СКА. Его «Торпедо» выбыло из плей-офф

Одержав победу в «автозаводской» игре престолов, Ларионов стал все более походить на одного из своих главных антагонистов Романа Ротенберга. Питерский босс также сделал все, чтобы сконцентрировать власть в одних руках. Пока это ни к чему хорошему армейцев не привело, даже несмотря на огромный бюджет. Однако если один тренер-менеджер прибрал все рычаги к своим рукам в открытую, то второй сделал это мягкой силой за закрытыми дверями.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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2 Авангард 68 43 25 92
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4 Спартак 68 40 28 88
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6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
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Металлург Мг - Автомобилист
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