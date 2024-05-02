Умер чемпион Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе Коломыцев

Чемпион Гран-при Hardcore в супертяжелом весе Александр «Воля» Коломыцев скончался в возрасте 37 лет.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, боец умер прошлой ночью в Ростове-на-Дону. У спортсмена остановилось сердце во сне.

Отмечается, что Коломыцев прибыл из Москвы в свой родной город для проведения операции на руке. Тело бойца обнаружили в его квартире родственники после того, как не могли связаться с ним несколько часов.

Коломыцев является чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Два года назад он занялся кулачными боями и стал чемпионом Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе.

Прощание со спортсменом пройдет в пятницу, 3 мая, в Ростове-на-Дону, а похоронен он будет в Астрахани.