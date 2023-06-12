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Сегодня, 19:55

Капитан молодежной команды «Спартака» Ишутин проведет сборы в составе «Черноморца»

Алина Савинова
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Первый предсезонный сбор «Черноморца» посетит капитан молодежной команды «Спартака» Андрей Ишутин, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, помимо него, к команде может присоединиться форвард Артем Делькин, который близок к подписанию контракта с новороссийской командой.

19-летний Ишутин провел 15 игр в МФЛ сезона-2022/23, отметился 2 голами и 4 результативными передачами. 32-летний Делькин в минувшем сезоне забил 8 мячей в 32 играх за «Волгарь».

По итогам сезона «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2 и вышел в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-molodyozhnoi-komandy-spartaka-ishutin-proidyot-sbory-s-chernomorcem-258288/
Футбол
Первая лига
ФК Спартак (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

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Константин Савичев

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