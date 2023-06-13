«СКА-Хабаровск» подписал контракт с экс-игроком «Урала» Подберезкиным
Полузащитник Вячеслав Подберезкин перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба команды.
Клуб заключил контракт с 30-летним полузащитником на год с возможностью продления на сезон.
Воспитанник ЦСКА выступал в РПЛ за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и «Урал». Всего он сыграл 169 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.
В минувшем сезоне на счету хавбека 13 матчей и одна голевая передача в составе «Урала».
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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|
3
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|
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|
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|
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|
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|11
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|44
|
12
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|34
|11
|11
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|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
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|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
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|31
|
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|Волга
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|6
|12
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
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ЖК
|Г
|
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Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
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Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
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Артур Галоян
Алания
|12
|
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|11
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Артем Кулишев
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|Ж
|
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Андрей Савинов
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|31
|1
|4
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Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
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Акрон
|30
|1
|12
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