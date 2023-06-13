«СКА-Хабаровск» подписал контракт с экс-игроком «Урала» Подберезкиным

Полузащитник Вячеслав Подберезкин перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба команды.

Клуб заключил контракт с 30-летним полузащитником на год с возможностью продления на сезон.

Воспитанник ЦСКА выступал в РПЛ за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и «Урал». Всего он сыграл 169 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.

В минувшем сезоне на счету хавбека 13 матчей и одна голевая передача в составе «Урала».