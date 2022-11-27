«Рубин» дома обыграл «Нефтехимик» и поднялся на вторую позицию в первой лиге
«Рубин» на своем поле принимал «Нефтехимик» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.
В составе казанской команды отметились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.
«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 27 очков.
Другой матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» завершился ничьей — 1:1.
В составе команды из Тольятти гол забил Константин Базелюк. У хабаровского клуба автором гола стал Магомед Мусалов.
«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в таблице первой лиги (33 очка). «Акрон» расположился на 13-й строчке (22 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
3
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|2 : 2
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|2 : 0
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|2 : 0
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|1 : 0
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5