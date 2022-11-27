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Сегодня, 16:54

«Рубин» дома обыграл «Нефтехимик» и поднялся на вторую позицию в первой лиге

Алина Савинова
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«Рубин» на своем поле принимал «Нефтехимик» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.

В составе казанской команды отметились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.

«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 27 очков.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Нефтехимик

Другой матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» завершился ничьей — 1:1.

В составе команды из Тольятти гол забил Константин Базелюк. У хабаровского клуба автором гола стал Магомед Мусалов.

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в таблице первой лиги (33 очка). «Акрон» расположился на 13-й строчке (22 очка).

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
СКА-Хабаровск

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
2-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
3
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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33 тур
34 тур
25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 2 : 2
27.11 14:00
Велес – Енисей
 2 : 0
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 1 : 1
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 1 : 1
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 2 : 0
27.11 16:00
Кубань – Волга
 1 : 0
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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