Главный тренер «Нефтехимика» Новиков опроверг информацию о том, что он может возглавить «Рубин»
Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Рубин».
«Ко мне из «Рубина» не обращались. Все обращения должны идти в «Нефтехимик», с которым у меня контракт», — сказал Новиков.
15 ноября главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел в отставку из клуба. Команда занимает второе место в таблице первой лиги с 37 очками в 20 матчах.
«Нефтехимик» идет на 10-м месте с 27 очками в 20 матчах. Кирилл Новиков возглавляет команду с января 2021 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
3
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|2 : 2
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|2 : 0
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|2 : 0
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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