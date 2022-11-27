Главный тренер «Нефтехимика» Новиков опроверг информацию о том, что он может возглавить «Рубин»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Рубин».

«Ко мне из «Рубина» не обращались. Все обращения должны идти в «Нефтехимик», с которым у меня контракт», — сказал Новиков.

15 ноября главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ушел в отставку из клуба. Команда занимает второе место в таблице первой лиги с 37 очками в 20 матчах.

«Нефтехимик» идет на 10-м месте с 27 очками в 20 матчах. Кирилл Новиков возглавляет команду с января 2021 года.