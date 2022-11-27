«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»
«Велес» обыграл «Енисей» дома в матче 20-го тура первой лиги — 2:0.
У хозяев отличились Ираклий Логуа и Геворк Саркисян.
«Велес» поднялся на 14-е место в таблице первой лиги с 20 очками, «Енисей» занимает четвертую строчку с 34 очками.
В параллельной встрече «Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Делькин, у гостей отличился Иван Тимошенко. «Родина» завершила встречу в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альберт Габараев.
«Волгарь» с 30 очками занимает восьмое место в таблице первой лиги, «Родина» идет на 12-й строчке с 22 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|2 : 2
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|2 : 0
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|1 : 1
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5