«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»

«Велес» обыграл «Енисей» дома в матче 20-го тура первой лиги — 2:0.

У хозяев отличились Ираклий Логуа и Геворк Саркисян.

«Велес» поднялся на 14-е место в таблице первой лиги с 20 очками, «Енисей» занимает четвертую строчку с 34 очками.

В параллельной встрече «Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Делькин, у гостей отличился Иван Тимошенко. «Родина» завершила встречу в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альберт Габараев.

«Волгарь» с 30 очками занимает восьмое место в таблице первой лиги, «Родина» идет на 12-й строчке с 22 очками.