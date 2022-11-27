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«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Велес» обыграл «Енисей» дома в матче 20-го тура первой лиги — 2:0.

У хозяев отличились Ираклий Логуа и Геворк Саркисян.

«Велес» поднялся на 14-е место в таблице первой лиги с 20 очками, «Енисей» занимает четвертую строчку с 34 очками.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 14:00. Авангард (Домодедово)
Велес
2:0
Енисей

В параллельной встрече «Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» — 1:1. У хозяев забил Артем Делькин, у гостей отличился Иван Тимошенко. «Родина» завершила встречу в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Альберт Габараев.

«Волгарь» с 30 очками занимает восьмое место в таблице первой лиги, «Родина» идет на 12-й строчке с 22 очками.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 14:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Родина

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Первая лига
ФК Велес
ФК Волгарь
ФК Енисей
ФК Родина
0
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«Краснодар-2» сыграл вничью с КАМАЗом и прервал серию из шести поражений подряд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 2 : 2
27.11 14:00
Велес – Енисей
 2 : 0
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 1 : 1
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Алания

 9
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КАМАЗ

 7
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 6
И К Ж
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Андрей Савинов

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 17 1 2
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