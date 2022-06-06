Роман Шаронов стал главным тренером «СКА-Хабаровск»

Роман Шаронов стал новым главным тренером «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба клуба.

6 июня прошла встреча губернатора Хабаровского края, председателя попечительского совета клуба Михаила Дегтярева с 45-летним специалистом Романом Шароновым. По ее итогам с тренером был заключен контракт на два года.

В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провел в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны.

Свой тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодежную и главную команды татарского клуба. Последним местом работы тренера был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.

«СКА-Хабаровск» в стыковых матчах проиграл «Химкам» (1:3 по сумме двух встреч) и будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.