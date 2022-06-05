Алексей Стукалов рассказал о переговорах со «СКА-Хабаровском»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о своих переговорах со «СКА-Хабаровском».

«Пока я отдыхаю. Думаю, что на следующей неделе наступит какая-то ясность. Если не будет какой-то конкретики, возьму паузу. Я пять лет не отходил от бровки, могу немного отдохнуть. У меня были контакты со «СКА-Хабаровском», но пока у нас нет никакой конкретики. До конца следующей недели постараюсь принять решение о своем будущем.

Возможно ли возвращение в «Уфу»? Нет. Мы с руководством приняли для себя решение. Я уже смотрю на другие проекты. На данный момент мое возвращение в «Уфу» невозможно. Это было совместное решение. Не лично прямо мое. Думаю, что дважды в одну воду не стоит входить», — приводит «РБ Спорт» слова Стукалова.

Стукалов тренировал «Уфу» с апреля 2021 года по май 2022 года. 38-летний специалист покинул клуб после поражения от «Оренбурга» (3:4 по сумме двух встреч) в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23.

«СКА-Хабаровск» в стыковых матчах проиграл «Химкам» (1:3 по сумме двух встреч) и будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.