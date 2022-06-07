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Сегодня, 11:10

Тульский «Арсенал» получил лицензию для выступления в ФНЛ-1

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал о лицензировании вылетевшего из РПЛ тульского «Арсенала».

«Тульский «Арсенал» обжаловал решение комиссии. При этом, команда вылетела из РПЛ. На этом основании апелляционный комитет посчитал вылет в соревнование другого уровня является существенным обстоятельством для сокращения бюджета. Клуб нашел спонсора и предоставил иной бюджет. Этот бюджет подтвержден. На этом основании апелляционный комитет выдал клубу лицензию. Вторая команда «Арсенала» будет участвовать в ФНЛ-2», — сказал Митрофанов «СЭ».

«Арсенал» занял 16-е место в РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.

РФС
ФК Арсенал (Тула)
Максим Митрофанов
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