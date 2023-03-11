Президент Татарстана Минниханов встретился с легендой «Рубина» Караденизом
Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства республики встретился с легендарным полузащитником казанского «Рубина» Гекденизом Караденизом, передает пресс-служба главы.
Они обсудили взаимодействие по части развития футбола в республике, а также поддержку детского спорта и другие вопросы.
Карадениз играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также 2 раза стал обладателем Суперкубка страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|12
|8
|1
|40-21
|44
|
2
|Рубин
|21
|11
|7
|3
|37-23
|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|27-21
|32
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
|11
|15-29
|16
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|- : -
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|- : -
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|- : -
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|- : -
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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