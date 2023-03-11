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Сегодня, 13:18

Президент Татарстана Минниханов встретился с легендой «Рубина» Караденизом

Виктория Кравченко
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Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства республики встретился с легендарным полузащитником казанского «Рубина» Гекденизом Караденизом, передает пресс-служба главы.

Они обсудили взаимодействие по части развития футбола в республике, а также поддержку детского спорта и другие вопросы.

Карадениз играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также 2 раза стал обладателем Суперкубка страны.

Гекдениз Карадениз
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 21 8 8 5 27-21 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 - : -
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 - : -
12.03 15:00
Рубин – Волга
 - : -
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 - : -
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
13.03 17:00
Алания – Кубань
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 19 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 19 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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