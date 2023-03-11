Президент Татарстана Минниханов встретился с легендой «Рубина» Караденизом

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства республики встретился с легендарным полузащитником казанского «Рубина» Гекденизом Караденизом, передает пресс-служба главы.

Они обсудили взаимодействие по части развития футбола в республике, а также поддержку детского спорта и другие вопросы.

Карадениз играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок России, а также 2 раза стал обладателем Суперкубка страны.