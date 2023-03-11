Защитник «Рубина» Аднан вызван в сборную Ирака

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Защитник «Рубина» Али Аднан вызван в сборную Ирака на товарищескую игру против России, сообщает пресс-служба казанской команды.

29-летний футболист выступает за «Рубин» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за казанский клуб 8 матчей и отдал одну результативную передачу.

Ожидается, что матч между сборными состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.