Защитник «Рубина» Аднан вызван в сборную Ирака
Защитник «Рубина» Али Аднан вызван в сборную Ирака на товарищескую игру против России, сообщает пресс-служба казанской команды.
29-летний футболист выступает за «Рубин» с лета 2022 года.
В текущем сезоне он сыграл за казанский клуб 8 матчей и отдал одну результативную передачу.
Ожидается, что матч между сборными состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
Источник: https://t.me/fcrk1958/11597
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|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
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|7
|4
|30-22
|37
|
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|21
|9
|6
|6
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|33
|
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|9
|6
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|
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|8
|8
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|
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|6
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|
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|
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|
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|Акрон
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|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
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|16
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18
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|3
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|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|- : -
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|- : -
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|- : -
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|- : -
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|12.03
|17:00
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СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
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Андрей Савинов
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|19
|1
|2
|
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Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
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Младен Кашчелан
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|16
|1
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