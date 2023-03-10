Гендиректор «Севастополя» Чалый — о вступлении крымских клубов в ФНЛ: «Гадать о каких-то сроках пока невозможно»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал вступление крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Пока речь идет о подаче документов Крымским футбольным союзом. Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг. Как руководитель, я жду, когда нас примут, и начнется более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно. С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в первую или вторую лигу, но определенности, увы, нет», — приводит RT слова Чалого.

Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин сообщил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в первую лигу.