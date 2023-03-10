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Гендиректор «Севастополя» Чалый — о вступлении крымских клубов в ФНЛ: «Гадать о каких-то сроках пока невозможно»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал вступление крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Пока речь идет о подаче документов Крымским футбольным союзом. Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг. Как руководитель, я жду, когда нас примут, и начнется более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно. С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в первую или вторую лигу, но определенности, увы, нет», — приводит RT слова Чалого.

Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин сообщил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в первую лигу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1121795-futbol-krym-sevastopol-sport
Футбол
Первая лига
Валерий Чалый
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 12 8 1 40-21 44
2
 Рубин 21 11 7 3 37-23 40
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 21 10 7 4 30-22 37
5
 СКА-Хаб. 21 9 6 6 38-25 33
6
 Арсенал 21 9 6 6 28-25 33
7
 КАМАЗ 21 8 8 5 27-21 32
8
 Волгарь 21 8 6 7 23-21 30
9
 Шинник 21 8 4 9 22-23 28
10
 Нефтехимик 21 7 7 7 18-16 28
11
 Динамо Мх 21 6 9 6 15-16 27
12
 Родина 21 6 7 8 21-26 25
13
 Акрон 21 4 11 6 19-25 23
14
 Уфа 21 5 6 10 20-29 21
15
 Велес 21 6 2 13 17-35 20
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 21 3 7 11 15-29 16
18
 Краснодар-2 21 3 5 13 15-37 14
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11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 - : -
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 - : -
12.03 15:00
Рубин – Волга
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 - : -
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 - : -
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СКА-Хаб. – Динамо Мх
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