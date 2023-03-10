Гендиректор «Севастополя» Чалый — о вступлении крымских клубов в ФНЛ: «Гадать о каких-то сроках пока невозможно»
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал вступление крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
«Пока речь идет о подаче документов Крымским футбольным союзом. Нужно понимать, что все бумаги клубов лежат именно там. Соответственно, они и отправили их, чтобы мы могли попасть в систему российских футбольных лиг. Как руководитель, я жду, когда нас примут, и начнется более конкретное движение. Гадать о каких-то сроках, к сожалению, пока невозможно. С точки зрения инфраструктуры у «Севастополя» проблем нет. Финансово губернатор Михаил Развожаев нас поддерживает. Есть надежда, что в следующем сезоне заявимся в первую или вторую лигу, но определенности, увы, нет», — приводит RT слова Чалого.
Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин сообщил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в первую лигу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|12
|8
|1
|40-21
|44
|
2
|Рубин
|21
|11
|7
|3
|37-23
|40
|
3
|Алания
|21
|11
|6
|4
|37-23
|39
|
4
|Енисей
|21
|10
|7
|4
|30-22
|37
|
5
|СКА-Хаб.
|21
|9
|6
|6
|38-25
|33
|
6
|Арсенал
|21
|9
|6
|6
|28-25
|33
|
7
|КАМАЗ
|21
|8
|8
|5
|27-21
|32
|
8
|Волгарь
|21
|8
|6
|7
|23-21
|30
|
9
|Шинник
|21
|8
|4
|9
|22-23
|28
|
10
|Нефтехимик
|21
|7
|7
|7
|18-16
|28
|
11
|Динамо Мх
|21
|6
|9
|6
|15-16
|27
|
12
|Родина
|21
|6
|7
|8
|21-26
|25
|
13
|Акрон
|21
|4
|11
|6
|19-25
|23
|
14
|Уфа
|21
|5
|6
|10
|20-29
|21
|
15
|Велес
|21
|6
|2
|13
|17-35
|20
|
16
|Кубань
|21
|5
|4
|12
|19-24
|19
|
17
|Волга
|21
|3
|7
|11
|15-29
|16
|
18
|Краснодар-2
|21
|3
|5
|13
|15-37
|14
|11.03
|15:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|12.03
|14:00
|
Велес – Нефтехимик
|- : -
|12.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Балтика
|- : -
|12.03
|15:00
|
Рубин – Волга
|- : -
|12.03
|15:00
|
Волгарь – Уфа
|- : -
|12.03
|16:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|12.03
|16:00
|
Шинник – Енисей
|- : -
|12.03
|17:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|13.03
|17:00
|
Алания – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|19
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|19
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5