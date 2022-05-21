Президент ФНЛ заявил, что «Торпедо» заслужило выход в РПЛ

Президент ФНЛ Александр Алаев подвел итоги сезона-2021/22.

«Эмоции зашкаливают, приводит слова Алаева «Чемпионат». — Можно только мечтать о такой концовке. Мне кажется, что это лучший турнир за многие годы. 38 туров, позади такая долгая дорога, остается 10 секунд до конца первенства, и никто не знает, кто вышел напрямую. Любой гол в одном из трех матчей мог перевернуть всю турнирную таблицу. Это то, за что мы любим футбол. Действительно подарили эмоции. Приятно, что удалось живьем наблюдать за победой, и хотелось бы поздравить «Торпедо» и его болельщиков. Они заслужили возвращение в премьер-лигу. Приятно, что это все решилось в бескомпромиссной борьбе.

Мне трудно представить, какие эмоции испытывал Денис Маслов. Мы давно дружим, общаемся, и я за него очень рад. Его вклад в эту победу огромный, как и всей команды и тренерского штаба. Я очень рад видеть такое единение команды, руководства. Надеюсь, что они так же сплоченно будут играть в премьер-лиге».

«Торпедо» и «Факел» вышли в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).