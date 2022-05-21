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Сегодня, 21:33

Президент ФНЛ заявил, что «Торпедо» заслужило выход в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент ФНЛ Александр Алаев подвел итоги сезона-2021/22.

«Эмоции зашкаливают, приводит слова Алаева «Чемпионат». — Можно только мечтать о такой концовке. Мне кажется, что это лучший турнир за многие годы. 38 туров, позади такая долгая дорога, остается 10 секунд до конца первенства, и никто не знает, кто вышел напрямую. Любой гол в одном из трех матчей мог перевернуть всю турнирную таблицу. Это то, за что мы любим футбол. Действительно подарили эмоции. Приятно, что удалось живьем наблюдать за победой, и хотелось бы поздравить «Торпедо» и его болельщиков. Они заслужили возвращение в премьер-лигу. Приятно, что это все решилось в бескомпромиссной борьбе.

Мне трудно представить, какие эмоции испытывал Денис Маслов. Мы давно дружим, общаемся, и я за него очень рад. Его вклад в эту победу огромный, как и всей команды и тренерского штаба. Я очень рад видеть такое единение команды, руководства. Надеюсь, что они так же сплоченно будут играть в премьер-лиге».

«Торпедо» и «Факел» вышли в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701961-prezident-fnl-luchshij-turnir-za-mnogie-gody-torpedo-i-ego-bolelschiki-zasluzhili-rpl.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

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16%

1.64

Х

19%

3.90
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Алаев
0
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