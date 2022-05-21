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Сегодня, 18:47

Борис Игнатьев уверен, что «Оренбург» сможет выйти в РПЛ

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими ожиданиями от стыковых матчей за право выйти в Тинькофф РПЛ.

В стыки из Олимп-ФНЛ попали «Оренбург» и «СКА-Хабаровск».

«Оренбург» пройдет дальше, но я вообще-то думал, что эта команда без стыкового матча пройдет в РПЛ. По своему маршруту чемпионата ФНЛ они проходили успешно, но вот в конце что-то пошло не так. В этом надо разобраться, что произошло, почему такие сбои были. Конечно же, они дадут бой в решающем матче, у них есть запал. Им хочется попробовать себя на высшем уровне, тем более у их соперников нет больше такой уверенности и желания себя как-то позиционировать», — сказал Игнатьев «СЭ».

«Торпедо» и «Факел» заняли первое и второе место и вышли в РПЛ напрямую.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вулверхэмптон Уондерерс

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