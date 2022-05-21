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Сегодня, 21:49

Игнашевич продолжит тренировать «Балтику»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от «Факела» в матче 38-го тура ФНЛ (0:1) ответил на пресс-конференции на вопрос, останется ли он на своем посту.

Калининградцы заняли 10-е место, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Акроном» — по 58.

— Я остаюсь в «Балтике» на следующий сезон. И для меня, и для клуба он будет определяющим. Мы постараемся качественно усилиться и быть готовым к решению самых высоких задач. А задача — не попадание в стыки, а завоевать прямую путевку в РПЛ. Знаю, что город этого ждет. Обновим и тренерский штаб, постараемся пригласить специалистов.

Считаю, к нам должны добавиться 5-6 игроков. Причем должны быть злые, амбициозные футболисты, которые готовы пожертвовать собой ради успехов «Балтики». Я с удовольствием могу говорить про таких игроков, как Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Альшин, Попов, вы их все прекрасно знаете.

Но в «Балтике» сейчас есть и группа игроков, которая пожертвовала своим временем... Особенно весной. Футболисты, которые считают, что в этом городе, в этой команде можно в 30-32 года можно просто получать зарплату и заниматься фитнесом... Нам с такими не по пути, — сказал Игнашевич.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сергей Игнашевич
Футбол
ФНЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
1
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