Игнашевич продолжит тренировать «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от «Факела» в матче 38-го тура ФНЛ (0:1) ответил на пресс-конференции на вопрос, останется ли он на своем посту.

Калининградцы заняли 10-е место, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Акроном» — по 58.

— Я остаюсь в «Балтике» на следующий сезон. И для меня, и для клуба он будет определяющим. Мы постараемся качественно усилиться и быть готовым к решению самых высоких задач. А задача — не попадание в стыки, а завоевать прямую путевку в РПЛ. Знаю, что город этого ждет. Обновим и тренерский штаб, постараемся пригласить специалистов.

Считаю, к нам должны добавиться 5-6 игроков. Причем должны быть злые, амбициозные футболисты, которые готовы пожертвовать собой ради успехов «Балтики». Я с удовольствием могу говорить про таких игроков, как Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Альшин, Попов, вы их все прекрасно знаете.

Но в «Балтике» сейчас есть и группа игроков, которая пожертвовала своим временем... Особенно весной. Футболисты, которые считают, что в этом городе, в этой команде можно в 30-32 года можно просто получать зарплату и заниматься фитнесом... Нам с такими не по пути, — сказал Игнашевич.