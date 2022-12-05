Дзагоев рассказал, почему летом не перешел в зарубежный клуб

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» заметил, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Турции.

— У вас были варианты за границей этим летом?

— Да, летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так.

— Хотели ли бы попробовать свои силы, например, в Турции? Или на Кипре, как Кокорин?

— Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается. Посмотрим, я спокоен: будет вариант, устраивающий и меня, и «Рубин», — рассмотрю. Нет — буду дальше тренироваться и играть на том же уровне, на котором начал, здесь. Со всей серьезностью и всеми силами отдаваться команде.

До перехода в «Рубин» Дзагоев играл за ЦСКА — с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.