Дзагоев: «В день пью 5 л воды. Ложусь спать до 23.00»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменил подход к восстановлению, питанию и режиму сна.

— Правда, что вы ежедневно пьете около 5 л воды? Как это возможно? Не ложитесь спать после 23.00? От чего отказались в еде?

— Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до 7 л в день. Я как-то посчитал: пока до базы ЦСКА доехал, выпил пару литров воды, на тренировке — около трех, тогда очень жарко было, и потом до вечера еще два. Воду нужно пить обязательно, 4-5 л в день — это в принципе норма для спортсмена.

Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов, а не так, что в один день лег в два часа ночи, а перед игрой в 22 — все, типа подрежимил. Так не должно быть. Я каждый день ложусь с 22 до 23 минимум на восемь часов, но в идеале на девять-десять, чтобы хорошо восстановиться. С питанием тоже все стабильно — вес хорошо держится. Когда много тренируешься, ты должен достаточно есть, чтобы энергия восполнялась. На ночь у меня казеиновые протеины, но не буду сейчас все здесь рассказывать. Режим, сон, питание — это основа режима не только для меня, но и для каждого футболиста. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше.