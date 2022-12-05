Дзагоев: «В день пью 5 л воды. Ложусь спать до 23.00»
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменил подход к восстановлению, питанию и режиму сна.
— Правда, что вы ежедневно пьете около 5 л воды? Как это возможно? Не ложитесь спать после 23.00? От чего отказались в еде?
— Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до 7 л в день. Я как-то посчитал: пока до базы ЦСКА доехал, выпил пару литров воды, на тренировке — около трех, тогда очень жарко было, и потом до вечера еще два. Воду нужно пить обязательно, 4-5 л в день — это в принципе норма для спортсмена.
Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов, а не так, что в один день лег в два часа ночи, а перед игрой в 22 — все, типа подрежимил. Так не должно быть. Я каждый день ложусь с 22 до 23 минимум на восемь часов, но в идеале на девять-десять, чтобы хорошо восстановиться. С питанием тоже все стабильно — вес хорошо держится. Когда много тренируешься, ты должен достаточно есть, чтобы энергия восполнялась. На ночь у меня казеиновые протеины, но не буду сейчас все здесь рассказывать. Режим, сон, питание — это основа режима не только для меня, но и для каждого футболиста. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5