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Дзагоев: «В день пью 5 л воды. Ложусь спать до 23.00»

Дзагоев рассказал о том, как изменил подход к восстановлению, питанию и режиму сна
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменил подход к восстановлению, питанию и режиму сна.

— Правда, что вы ежедневно пьете около 5 л воды? Как это возможно? Не ложитесь спать после 23.00? От чего отказались в еде?

— Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до 7 л в день. Я как-то посчитал: пока до базы ЦСКА доехал, выпил пару литров воды, на тренировке — около трех, тогда очень жарко было, и потом до вечера еще два. Воду нужно пить обязательно, 4-5 л в день — это в принципе норма для спортсмена.

Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов, а не так, что в один день лег в два часа ночи, а перед игрой в 22 — все, типа подрежимил. Так не должно быть. Я каждый день ложусь с 22 до 23 минимум на восемь часов, но в идеале на девять-десять, чтобы хорошо восстановиться. С питанием тоже все стабильно — вес хорошо держится. Когда много тренируешься, ты должен достаточно есть, чтобы энергия восполнялась. На ночь у меня казеиновые протеины, но не буду сейчас все здесь рассказывать. Режим, сон, питание — это основа режима не только для меня, но и для каждого футболиста. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
0
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Дзагоев: «За последние четыре года нахожусь в лучшей форме»

Дзагоев рассказал, почему летом не перешел в зарубежный клуб
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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