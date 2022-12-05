Агент Самошникова: «После отпуска, в январе будет встреча с «Рубином»
Футбольный агент Евгений Моисеев заявил, что разговор с «Рубином» о будущем защитника Ильи Самошникова состоится после его возвращения из отпуска.
«Уходит ли Самошников из «Рубина»? У него действующий контракт. С «Рубином» пока не встречались, Илья в отпуске. После отпуска, в январе будет встреча», — цитирует агента «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Илья Самошников провел 16 матчей в составе «Рубина», в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
Летний переход 25-летнего защитника «Рубина» в «Динамо» сорвался в последний момент.
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|
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|8
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|31
|
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|
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|8
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|
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|5
|7
|8
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|
13
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|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
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|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
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|4
|13
|15-37
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34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
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|И
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|Ж
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|1
|
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