Чуперка о переходе в «Рубин»: «Были и другие предложения, но я сразу дал согласие»

Молдавский полузащитник Валерий Чуперка прокомментировал переход в казанский «Рубин». Игрок перешел в клуб из «Кубани».

«Эмоции только от перехода в «Рубин» положительные. Приятно было, что хотят видеть меня здесь. Как произошел переход? В тот день мой сын рано встал, я с ним посидел, потом жена меня сменила. Я лег спать, проснулся где-то полпервого уже, смотрю звонок, незнакомый номер. Беру, там Леонид Викторович (Слуцкий). Было неожиданно и приятно. Не каждый день мне Слуцкий звонит. Голос я сразу узнал, все-таки и футбол смотрю, и играл против него в других командах. Не скрою, были и другие предложения, но я сразу дал согласие, не важно, что это ФНЛ», — цитирует Чуперку пресс-служба «Рубина».

В прошедшем сезоне 30-летний Чуперка провел 4 матча в составе «Кубани» и столько же в Лиге конференций в составе «Астаны».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.