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Чуперка о переходе в «Рубин»: «Были и другие предложения, но я сразу дал согласие»

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Молдавский полузащитник Валерий Чуперка прокомментировал переход в казанский «Рубин». Игрок перешел в клуб из «Кубани».

«Эмоции только от перехода в «Рубин» положительные. Приятно было, что хотят видеть меня здесь. Как произошел переход? В тот день мой сын рано встал, я с ним посидел, потом жена меня сменила. Я лег спать, проснулся где-то полпервого уже, смотрю звонок, незнакомый номер. Беру, там Леонид Викторович (Слуцкий). Было неожиданно и приятно. Не каждый день мне Слуцкий звонит. Голос я сразу узнал, все-таки и футбол смотрю, и играл против него в других командах. Не скрою, были и другие предложения, но я сразу дал согласие, не важно, что это ФНЛ», — цитирует Чуперку пресс-служба «Рубина».

В прошедшем сезоне 30-летний Чуперка провел 4 матча в составе «Кубани» и столько же в Лиге конференций в составе «Астаны».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/valeriy-chuperka-srazu-dal-soglasie-ne-vazhno-chto-eto-fnl

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Леонид Слуцкий
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