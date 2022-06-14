Боснийский нападающий Гузина перешел в «Балтику»
Боснийский нападающий Гедеон Гузина перешел в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. В прошлом сезоне игрок выступал за словенский «Радомлье».
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на 2 года.
В прошедшем сезоне Гузина провел 28 матчей за словенский клуб, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/22 «Радомлье» в первой лиги Словении занял 6-е место, набрав 46 очков.
В сезоне-2021/22 ФНЛ «Балтика» заняла 10-е место, набрав 58 очков в 38 турах.
Источник: https://t.me/fc_baltika
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