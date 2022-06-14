Боснийский нападающий Гузина перешел в «Балтику»

Боснийский нападающий Гедеон Гузина перешел в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. В прошлом сезоне игрок выступал за словенский «Радомлье».

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне Гузина провел 28 матчей за словенский клуб, забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/22 «Радомлье» в первой лиги Словении занял 6-е место, набрав 46 очков.

В сезоне-2021/22 ФНЛ «Балтика» заняла 10-е место, набрав 58 очков в 38 турах.